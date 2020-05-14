Украина

Кандидат в президенты украинской Премьер-лиги Михаил Метревели представил проект реконструкции и строительства стадионов.

Функционер заявляет, что намерен в течении пяти лет поспособствовать постройке как можно большего количества стадионов вместимостью 5-17 тысяч.

"Концептуальные арены, подобные этим, станут центрами притяжения городской жизни в Чернигове, Полтаве, Мариуполе, Луцке и других местах Украины", — написал в своем Facebook кандидат.

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