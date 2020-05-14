Украина

"Горняки" будут готовиться к возобновлению чемпионата через товарищеские матчи.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал, как горняки будут готовиться к возобновлению сезона. Сначала команда проведет двухсторонку, а позже Шахтер собирается сыграть товарищеский матч.

"В воскресенье проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с Динамо планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре. Сейчас очень важно пройти период адаптации футболистов, постараться научить их заново определенным вещам, напомнить точный тайминг прохода в зоны и передач", — цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

"Психологически, технически, тактически мы будем себя показывать абсолютно достойно. Уверен, все эти факторы приведут нас на высокий уровень. Когда происходят такие паузы, единственной проблемой является адаптация мозга и тела к тому, чего требует игра: находить зоны, быстро принимать решения. Это самое сложное".

"Но есть определенные стратегии, которые мы адаптировали к этому. Когда были зимние сборы, мы привели в действие эти стратегии и хорошо показали себя с Бенфикой. Теперь, думаю, сможем провести такую же работу и подготовить ребят к требованиям игры".

Также Каштру отметил, что для Шахтера приоритетным турниром всегда является украинская Премьер-лига, а не еврокубки. Украинская Премьер-лига должна возобновиться 30 мая.