Украина

Экс-игрок львовского клуба вспомнил сезон-2010/11, когда Карпаты выступали в Лиге Европы.

В сезоне-2010/11 Карпаты под руководством Олега Кононова пробились в Лигу Европы, где не смогли выйти из группы "смерти", в которую попали дортмундская Боруссия, Севилья и ПСЖ. Несмотря на это, экс-полузащитник львовского клуба Самсом Годвин с теплотой вспоминает тот период.

"Это самое серьезное достижение в моей карьере. У нас была молодая команда, которую два года тренировал Олег Кононов. В то время мы не могли представить, что попадем в Лигу Европы".

"Сейчас я работаю в Карпатах с детьми. Сколько этим парням потребуется времени, чтобы повторить наш успех? Пока об этом сложно говорить... Нужна стабильная команда, но есть таланты, и это обнадеживает", — заявил Годвин в эфире ТК Футбол 1.

Сейчас же Карпаты испытают финансовые проблемы и занимают последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав в 23-х турах 14 очков.