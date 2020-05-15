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Бразильский хавбек считает, что проявил себя в Лиге чемпионов.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред был вызван в сборную Бразилии на чемпионат мира в 2018 году. Тогда бразилец защищал цвета "горняков", а перед самим мундиалем он перебрался на Олд Траффорд.

"Меня вызвали в сборную Бразилии на чемпионат мира-2018, но этот период дался мне нелегко. Многие критиковали меня, говорили, что я не заслужил поездки на мундиаль, но я знаю, что хорошо играл и заслуживал там выступить".

"Тогда я играл в Шахтере, за выступлениями которого в Европе следят многие. Боюсь преувеличить, но я тогда отлично выступил в Лиге чемпионов. Считаю, что заслужил тогда получить вызов от Тите. Я мог принести пользу команде", — приводит слова DefatoOnline.

Напомним, что на ЧМ-2018 Бразилия выбыла на стадии 1/4 финала от Бельгии. Фред, в свою очередь, не сыграл тогда ни одного матча.