Украинский голкипер рассказал, почему не задалась его карьера в киевской команде.
Сергей Погорелый, фото: Скриншот
16 мая 2020, 23:59
Сергей Погорелый сообщил, что его выгнали из Динамо в свое время из-за того, что он маленького роста.
"Нельзя сказать, что я воспитанник Динамо. Большую часть времени, все детство я был воспитанником этого клуба, но в последний год меня выгнали, ибо я маленького роста".
"Но считают, что я – воспитанник. Потому что из моего года, только я заиграл. Вот в Динамо тренеры и приписывают, что они меня воспитали", – сказал Сергей Погорелый.
С 1999 по 2000 год Сергей Погорелый был в молодежной команде Динамо.