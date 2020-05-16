Украина

Украинский голкипер рассказал, почему не задалась его карьера в киевской команде.

Сергей Погорелый сообщил, что его выгнали из Динамо в свое время из-за того, что он маленького роста.

"Нельзя сказать, что я воспитанник Динамо. Большую часть времени, все детство я был воспитанником этого клуба, но в последний год меня выгнали, ибо я маленького роста".

"Но считают, что я – воспитанник. Потому что из моего года, только я заиграл. Вот в Динамо тренеры и приписывают, что они меня воспитали", – сказал Сергей Погорелый.

С 1999 по 2000 год Сергей Погорелый был в молодежной команде Динамо.