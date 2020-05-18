Украина

Специалист желает найти клуб с амбициями.

Украинский тренер Роман Григорчук прокомментировал свое возможное возвращение в чемпионат Украины, назвав при этом условия, на которых готов будет это сделать.

"Конечно я готов к работе в Украине. Но только в команде, которая имеет амбициозные планы и стремится играть в еврокубках. Я давно хочу реализовать свою мечту: выйти со своей командой в групповой этап Лиги чемпионов", — рассказал специалист в интервью телеканалу Футбол.

Последние два места работы Григорчука были заграничные клубы — азербайджанская Габала и казахстанская Астана.

В Украине тренер работал в одесскому Черноморце и запорожском Металлурге.