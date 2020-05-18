Украина

Полузащитник Динамо рассказал, чьи футболки он пытался заполучить.

Александр Караваев, помимо футболки Криштиану Роналду, хотел заполучить еще и от Андрея Ярмоленко атрибутику.

"В чемпионате Украины, когда я начинал в Севастополе, мечтал получить футболку Ярмоленко. Но получил только когда познакомился с ним в сборной Украины. Тогда и поменялись".

"А вот когда мы играли против Португалии, то как и все, хотел получить футболку Криштиану Роналду, но не получилось. Кажется, тогда я так ни с кем и не поменялся. После первой игры был на эмоциях, а после второй они вообще зашкаливали", — сказал Александр Караваев в эфире Великого футбола.

Ранее Караваев рассказал об ответственности выступлений за Динамо.