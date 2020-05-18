Украина

Полузащитник киевской команды сравнил выступления в Заре и в Динамо.

Александр Караваев отметил другой уровень футбола и другие требования в Динамо.

"Когда я перешел из Зари в Динамо, увидел другое соответствие уровню футбольного клуба и другие требования. Во всех клубах, где я играл, не было такого груза ответственности, как в Динамо".

"Заря, конечно, изменилась. Видно, что все те игроки, с которыми я играл год-два назад, прибавили в игровых действиях и приобрели большую уверенность. Не скажу, что прибавили в технических или тактических показателях, но все идет из головы".

"Талант молодых игроков было видно еще тогда, когда их брали в Зарю. Поскольку опыта уже много, плюс есть уверенность в себе, это и выливается в результаты команды", — сказал Александр Караваев в эфире программы Великий футбол.

Ранее Караваев заявил о желании играть еще минимум десять лет.