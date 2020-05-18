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Президент ПФЛ рассказал, как обстоит дело с доигрыванием сезона.

Если Первую лигу еще есть шансы доиграть, то во Второй большинство клубов не хотят играть.

"Во Второй лиге ситуация посложнее, там видно, что уже большинство клубов говорят, что не могут продолжать соревнования в таких условиях".

"В Первой лиге примерно ситуация 50 на 50. Все будет решаться в четверг, на конференции, соберемся на стадионе Оболонь и, надеюсь, поставим точку в этом вопросе".

"Все обсудим, варианты есть. Если решаем, что чемпионат доигран не может, то мы выходим за рамки регламента, сами такое решение принять не можем. Проголосуем, обратимся в Исполком, который будет принимать решение".

"Сыграть без двух команд еще можно было бы, но ситуация очень непростая. Под угрозой чемпионат Первой лиги. В Премьер-лиге ситуация выглядит попроще. А мы будем искать вариант: или доигрывать, или сформируем позицию клубов и обратимся в Исполком", — сказал Сергей Макаров в эфире Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что выборы президента УПЛ перенесены на неопределенный срок.