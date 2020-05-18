Украина

Мероприятие перенесено на неопределенный срок.

В очередной раз выборы президента украинской Премьер-лиги перенесены. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Это уже второй перенос выборов. Текущее событие сдвинулось с 25 мая на неопределенный срок.

До недавнего времени кандидатами на данную должность было три человека — Олег Смалийчук, Александр Шевченко, Михаил Метревели.

Напомним, 30 мая вероятнее всего возобновится чемпионат Украины. Также известно, что было принято решение отменить чемпионаты УПЛ U-21 и U-19.