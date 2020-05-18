Украина 18 мая 2020, 14:14 Официально: Выборы президента УПЛ перенесены Мероприятие перенесено на неопределенный срок. Фото УПЛ 18 мая 2020, 14:14 В очередной раз выборы президента украинской Премьер-лиги перенесены. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Это уже второй перенос выборов. Текущее событие сдвинулось с 25 мая на неопределенный срок. До недавнего времени кандидатами на данную должность было три человека — Олег Смалийчук, Александр Шевченко, Михаил Метревели. Напомним, 30 мая вероятнее всего возобновится чемпионат Украины. Также известно, что было принято решение отменить чемпионаты УПЛ U-21 и U-19. Источники УПЛ Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте