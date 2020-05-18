Украина

Бывший полузащитник "горняков" выразил желание возглавить команду в будущем.

Мариушу Левандовски 18 мая исполнился 41 год. В этот день поляк рассказал о своих мечтах, он хочет возглавить Шахтер в будущем.

"Говорят, мечты всегда сбываются. Хочу добиться успеха как тренер. Как футболист относился ко всему очень серьезно, так и сейчас. Конечно, хотелось бы когда-нибудь быть тренером Шахтера. Жизнь покажет. Недавно смеялся: когда начинал в Польше, у команды были оранжевые цвета. Вторая из маленького города, потом Шахтер. И сейчас, уже как тренер, первая и вторая команды – обе с оранжевыми цветами. Может, будет и третья?

Сейчас я очень доволен, что работаю в Термалике. Серьезные люди, можно строить команду. И набираться опыта как тренер, ведь человек учится всегда. Многое зависит от того, какая у тебя команда. Каждый тренер хотел бы иметь в распоряжении футболистов, как в великих клубах. Им можно говорить сделать так и так, зная, что их голова и взгляд всегда подняты. А есть этапы, когда нужно смотреть, как человек принимает мяч. И в этом случае уже ты должен помочь ему стать футболистом. Задача тренера – чтобы никто не останавливался и ежедневно улучшал свою игру", — приводит слова поляка официальный сайт "горняков".

Левандовски выступал за "оранжево-черных" на протяжении 9 лет, провел 275 матчей и забил 30 голов.

Напомним, что в данный момент поляк возглавляет Термалику, с которой занимает место в середине таблицы Первой лиги.