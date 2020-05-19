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Игрок также отметил работу тренерского штаба.

Хавбек Александрии Дмитрий Шастал прокомментировал возвращение команды к тренировкам после двухмесячной карантинной паузы.

"Мы вышли из карантина во вторник. Сразу сдали тесты на коронавирус. В среду получили результаты тестов и начали работать. Я бы хотел отметить труд нашего тренерского штаба — прежде всего то, как плавно нас вводят в режим. Не было такого, чтобы футболистов сразу загрузили упражнениями — работаем без форсирования", — цитирует игрока сайт УПЛ.

Игрок рассказал сложно ли возвращаться в рабочий режим после длительной паузы.

"Не сложно. Психологически так вообще удивился: меня не было в городе два месяца, а такое ощущение, как будто всего две недели. Впечатление такое, будто ничего и не случилось. По физическому состоянию — мы все поддерживали форму индивидуально, все хорошо работали, поэтому все футболисты легко адаптировались к общекомандным тренировкам".

Ранее у нас на сайте вышло экслюзивное интервью с наставником Александрии Владимиром Шараном.