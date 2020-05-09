Украина

Главный тренер Александрии ответил Евгению Музыке на самые актуальные сейчас вопросы.

Украинский футбол понемногу готовится вернуться после вызванного коронавирусом потрясения, и уже сейчас ведется много разговоров и закулисных войн по этому поводу. Доигрывать чемпионат во всех городах или только в Киеве и Харькове/Львове? 14 клубов в следующем сезоне согласно регламенту или 12 из-за экономических опасений? Именно с этих тем мы начали наш разговор с главным тренером Александрии Владимиром Шараном.

- Владимир Богданович, какая позиция Александрии касательно предложения доиграть нынешний сезон в Киеве?

- Мы сегодня разговаривали с директором клуба и президентом. Пришли к выводу, что это было бы неправильно, в таком случае нарушится спортивный принцип. Команда не должна все время находиться и играть в другом городе. Мы категорически против этого предложения. Понятно, что другим командам это выгодно.

К тому же, в Киеве выявлено больше случаев коронавируса, это тоже нужно учитывать. Отели, тренировки, восстановление – это все как в тумане. Мы не понимаем, почему семьи должны находиться в Александрии, а мы будем проводить полтора месяца в Киеве.

Мы разговаривали с Зарей, они разделяют это мнение. Если такое решение будет принято в четверг, то мы будем настаивать на нашей позиции.

- Если чемпионат возобновится, какая задача стоит перед Александрией?

- Занять место повыше пятого.

- В следующем сезоне в УПЛ должно быть 14 команд, но сейчас начались разговоры о том, что это много. Как считаете вы?

- Я считаю, что все зависит от того, будет ли финансирование у других команд, смогут ли они финансово потянуть уровень Премьер-лиги. Между УПЛ и Первой лигой есть ощутимая разница в финансировании. Я за то, чтобы было 14 команд – думаю, не только я, но многие тренеры и президенты. Но опять-таки, нужно учитывать, смогут ли президенты содержать команды Премьер-лиги. Заявок из Первой лиги достаточно. Хотелось бы, чтобы было 14 клубов.

- Сергей Палкин считает, что из-за перехода на 14 команд чемпионат Украины может "просесть" в таблице коэффициентов. Мне совершенно не понятно, как связано число клубов с выступлениями в еврокубках. Можете ли вы прояснить этот вопрос?

- Я тоже не понимаю высказывания именно по этому поводу.

- Как обстоят дела с готовностью вашего стадиона проводить матчи с VAR?

- Честно говоря, не знаю, это вопрос не ко мне. Разговор был перед матчем с Динамо, почему у нас не было VAR. Но опять-таки, нас проинформировали очень поздно. Никто не успел бы сделать вышки, которые требовались для того, чтобы были эти повторы. На данном этапе, не знаю, что ответить, я не спрашивал у директора клуба. Это вопрос к нему.

- Видеоповторы – это хорошо или плохо для украинского футбола?

- Я поддерживаю VAR, он помогает арбитрам принимать более объективные решения. Думаю, все за использование этой технологии. Но хотелось бы, чтобы она использовалась в каждом матче, хотя это сейчас нереально в той ситуации, которая сложилась в Украине. Я считаю, все должны быть в равных условиях.

Но и в украинском, и в европейском футболе много пауз. Я считаю, что лучше пересматривать только основные моменты.

- В нынешнем сезоне вы несколько раз становились Лучшим тренером тура. Как вы реагируете на эти награды?

- Никак не реагирую. Наоборот, это меня настораживает. Потому что были ситуации, по-моему, в прошлом году, когда я получал Лучшего тренера тура, а в следующем матче мы проигрываем. Это уже подтверждалось. Я никогда не стараюсь быть лучшим. Определяют люди, функционеры, эксперты. А для меня главное, чтобы команда побеждала и показывала хорошую игру.

- Вы суеверный в футбольном плане человек?

- Естественно! Про суеверия можно долго рассказывать, даже жена в шоке с меня. Не буду говорить, до чего доходит. Я очень суеверен.

- Однажды вы сказали, что "некоторые игроки недостойны даже тренироваться с Александрией". Можете назвать фамилии и сказать, поменялось ли что-то с тех пор?

- Если вы заметили, я никогда в интервью не называю фамилии, если футболист плохо сыграл. Я говорю в общем, потому что это все эмоции. То были эмоции после Колоса. Тогда давался шанс очень многим ребятам, которые не играли определенное время, не попадали в основной состав или вообще в заявку. Я был шокирован, что вроде дается шанс, а люди не отрабатывают так, как хотелось бы.

Можно быть не готовым (хотя я считаю, функционально все были на хорошем уровне, мы на сборе давали предостаточно практики), но самоотдача должна быть всегда. Я считаю, что был прав, потому что была встряска серьезная после этой игры, некоторые после этого не попадали в заявку. Через пару игр, увидев это, поняли, что нужно отдавать себя на футбольном поле. А потом уже и картинка была другая, те люди осознали. Фамилии я не называл и не буду, но все прекрасно понимали.

То же самое после ФК Львова, когда я сказал, что центральный защитник переводится в дубль. Там я не выдержал, потому что второй матч подряд, и так мы сыграли. Три очка со Львовом нужно было брать. Затем люди осознают, все прекрасно понимают и приходят совсем другие после таких, скажем так, наказаний. Финансово я никогда никого не наказывал, никогда.

- Что вам больше всего запомнилось из выступлений в еврокубках в этом сезоне?

- Это само участие в таких серьезных для нашего клуба соревнованиях. Многие ребята впервые сыграли в этом турнире и мы, как тренеры, тоже. С Сент-Этьеном была самая запоминающаяся игра. Мы проигрывали 0:2, но смогли сравнять счет. Это был очень радостный момент и для нас, и для президента, и для фанатов. Благодарен львовским болельщикам за поддержку. Было очень приятно играть там. С Гентом домашняя ничья тоже – первое очко в Лиге Европы для нашего клуба, это очень дорогого стоило.

Кроме того, запомнился режим работы, в котором мы находились на протяжении этого времени: игра за игрой, перелеты, переезды. Где-то было утомительно, но мы ощутили ответственность, в первую очередь, за игру, потому что хотелось показать себя. Были только положительные эмоции.

Хотелось бы выжать и больше, но и так, думаю, на первый раз достаточно для нашей команды. Хотя, если бы дома не проиграли Вольфсбургу, был бы неплохой результат. И второй тайм мы провели хороший с Гентом на выезде, могли сравнять счет, где-то осадочек остался. Но в целом все довольны.

Хотелось бы вернуться, попасть в ту же колею европейскую, чтобы снова играть в таких поединках.

- Если удастся выйти в Лигу Европы в следующем сезоне – снова будете играть во Львове?

- Об этом будем рассуждать, когда мы туда попадем. Наперед никто не говорит об этом.

- Президент клуба обещал премию после того, как вы проиграли Вольфсбургу 0:1 и потеряли шансы выйти из группы. Она была меньше премии, которую получили бы в случае выхода в плей-офф?

- Это была неплохая премия по нашим меркам – не только Александрии, но и Украины в целом. Но, конечно, ее не сравнить с той, которая была бы за выход из группы. Хотя я не знаю, какая была бы, если бы мы вышли в плей-офф. Думаю, совсем другие цифры.

Но об этом никто не думал. И пацаны говорили, и мы их настраивали, чтобы никто не думал о каких-то финансах. Конечно, всегда приятно было, когда президент заходил в раздевалку и озвучивал энную сумму за результат, даже за проигрыш тому же Вольфсбургу. Или Генту, когда мы проиграли на выезде, президент тоже озвучил некую сумму за весь групповой этап.

Ребята всегда очень сильно ценят и поддерживают нашего президента. В этой ситуации тоже – человек что-то помогает. Не только в Александрии, но и в Кировоградской области. Это дорогого стоит, он человек с большой буквы.

Мы тоже пойдем на уступки, если президент скажет о снятии какого-то процента за время пребывания в карантине. Естественно, мы с пониманием отнесемся к этому, я только поддержку президента. Думаю, ребята тоже.

- Но пока что не было таких разговоров?

- Разговоры были, но они еще не окончательные. Я поддерживаю полностью политику президента, потому что надо учитывать то, сколько он делает для всех людей, чтобы они были здоровы. Это надо ценить.

Это все не афишируется, он скромный человек. Но даже та помощь, о которой я знаю – каждый день мы видим в клубе, сколько продуктов привозят, сколько всего. Люди развозят их пенсионерам, которые не выходят из дому или выходят, но у них нет достатка, чтобы купить некоторые продукты. Каждый день футбольный клуб во главе с президентом делает все, чтобы у нас в Александрии люди получали как моральную, так и небольшую материальную поддержку.

Я сегодня тоже столкнулся с этой ситуацией, когда один человек попросил, с которым я лежал в больнице, пенсионер. Я потом узнал, что идет в этом пайке, какая помощь – это действительно очень дорогого стоит.

- В последнее время в Европу уехали трое игроков, связанных с Александрией: Андрей Бацула, Валерий Бондаренко и Роман Яремчук. Помогают ли эти примеры при переговорах с другими футболистами?

- Безусловно. Ребята хотели проявить себя в Лиге Европы, чтобы тоже уехать. Я об этом знаю. Никто это не скрывал. Я на этом тоже акцентировал внимание: для ребят помоложе это тоже шанс уехать в Европу и играть в неплохих клубах, чтобы это был трамплин для дальнейших баталий. Скажем, Малиновский уехал в Бельгию, это стало для него трамплином, он попал в Аталанту, и сейчас ведется много разговоров о других хороших европейских клубах.

Некоторые ребята уже попробовали на себе это – и Лучкевич, и Третьяков, которые выступали в европейских клубах. Они тоже рассказывали, какая жизнь, какие требования, какой уровень. Я не могу сказать, что там суперуровень, намного выше украинского. Но все равно, он немного выше – и уровень жизни, и всего остального.

Ребята как могли, так старались. Но пока, к сожалению, ни по одному футболисту предложений не поступало. Но они должны понимать, что нужна стабильность. Может, за кем-то следят, а мы не знаем. Им нужно стабильно выступать в дальнейшем в чемпионате Украины.

- Как вы думаете, за счет чего у Яремчука получилось заиграть, а у Бацулы с Бондаренко – нет?

- Мне тяжело судить. Все трое футболистов, которых вы назвали – действительно, они по человеческим качествам очень хорошие ребята, профессионалы своего дела. Тут зависит от многих факторов: в какую команду ты попадаешь, как тренер видит тебя в этой команде, насколько ты востребованный тут. Этот вопрос лучше задать самим футболистам.

Но то, что у Яремчука пошел эмоциональный подъем – это было видно невооруженным взглядом. Плюс сборная, плюс в хорошую команду он попал.

Бацуле тяжелее, потому что команда не такого уровня. Нужно было проявлять себя, он долгое время вообще в заявку не попадал. Терпел. Немножко играл, потом не играл.

Бондаренко тоже… Он руку сломал, а если не сломал бы – неизвестно, как бы случилось в дальнейшем. Вроде и гол забил там, не помню, в квалификации Лиги Европы или в чемпионате, я уже не помню, со стандарта. И опять-таки, фактор видения тренера, я так думаю. И плюс команда, в которую ты попадаешь.

- Александрия не предпринимала попыток вернуть Андрея и Валерия? Насколько это реально?

- Нет, мы об этом не думали. Они на контрактах в других клубах. Бондаренко арендованный у Шахтера, у Бацулы договор с Кортрейком, а про Яремчука даже и говорить не хочется, потому что понятно, что он перерос этот уровень. Хорошо, что он нам помог. И я думаю, мы ему тоже помогли. Сейчас можно с уверенностью сказать, что он вырос в хорошего футболиста, хотя ему еще работать и работать. Евро покажет. Дай Бог, чтобы оно было в 2021 году.

Бондаренко, еще раз, нужно понимать, что это арендованный футболист. У нас только двое таких игроков в клубе, Вантух и Третьяков.

- Это принципиальная позиция?

- Нет, но нужно учитывать, какие зарплаты люди получают в других клубах, с которыми у них контракт. Нужно договариваться, может 50/50. Есть много нюансов. Вышеупомянутые ребята, скажем так, свой долг Александрии отдали. Пускай прогрессируют и играют в других командах. У нас, в принципе, эти позиции были закрыты.

Если бы дело касалось нападающего, то, конечно бы, был бы другой разговор. Я не имею в виду Яремчука, а вообще форварда, которого можно было бы взять в аренду. Тогда бы еще было это актуально.

- В нынешнем сезоне капитан команды Андрей Запорожан стал играть значительно меньше. С чем это связано?

- Вся Украина видела нашу игру в Лиге Европы. Естественно, в нашей команде требования немного изменились. Хочется более агрессивного футбола, менее закрытого. Раньше мы больше акцентировали внимание на игре от обороны, а сейчас стараемся агрессивнее играть в средней зоне, в высшей зоне на половине поля соперника, применять прессинг.

Андрей (как и другие футболисты, нельзя говорить только о нем) не всегда может выполнять эти функции. Хотя мы увидели в Лиге Европы, как он провел очень хороший матч против Вольфсбурга. Запорожан – капитан, очень важный игрок в нашей команде.

Ему уже 37 лет, он тоже где-то функционально не выдерживает. Где-то и скоростенка не та. Но остаются бойцовские качества, он лидер всегда в команде. Пока даже мыслей нет, чтобы он покинул нашу команду. Дождемся конца сезона, а затем будем принимать решение. С возрастом никто не молодеет, только мудрее становятся.

- Вы говорили, что хотели бы видеть в сборной Украины Кирилла Ковальца. Есть ли в Александрии еще игроки, которых можно вызывать туда хоть сразу после окончания карантина?

- Есть футболисты, которых можно было бы взять посмотреть на какие-то контрольные матчи, если бы они были. Конечно, каждый тренер будет рекомендовать своих футболистов. Кроме вратаря Панькива, очень опытного голкипера, это мог бы быть Ковалец. Потому что видно, что он лидер, особенно когда в хороших кондициях. Когда выпадает из-за травмы на определенный срок – естественно, потом уже тяжеловато ему набирать форму. Но в хорошей форме, конечно, рекомендую Ковальца. Потому что я вижу и стиль игры сборной – считаю, он ему соответствует. Может, где-то Кирилл больше на себя инициативу берет. А в сборной – мы недавно просматривали еще раз игру с Португалией, там действуют быстрее, в пас играют. Я думаю, с опытом это все приходит.

И Дмитрий Гречишкин. У него объем работы сумасшедший, как и у Степаненко, потому что у них одна позиция. Но Тарас более сильный игрок, опытнее, прибавил в подыгрыше и действительно является одним из лидеров нашей сборной. Но в качестве альтернативы можно рассматривать Гречишкина. К нему всегда требование, чтобы он где-то быстрее действовал. Но по объему, по проделываемой работе. В прошлом и этом сезоне он у нас играл практически без замен, даже больше, чем Панькив. Дима достоин, чтобы на него посмотрели.

И Лучкевич, молодой Лучкевич, которого все знают. Но ему где-то конструктива не хватает, более техничных действий, чтобы прибавлять и больше КПД было на футбольном поле.

- Что случилось после кубкового матча с Динамо, когда вас отвезли в больницу?

- Нет-нет-нет, меня в больницу никто не отвозил, я не знаю, что это за информация. У меня так всегда, после каждого матча поднимается давление, потому что все на нервах всегда. Я тогда просто был не готов к пресс-конференции и сказал об этом помощнику. Давление поднялось, я принял таблетку, и чтобы не заводиться лишний раз, попросил ассистента сходить на пресс-конференцию.

Не хотелось проигрывать Динамо, играя в большинстве. Такой шанс был… Дотянуть до пенальти, а там уже лотерея. Видел, что мы подуставшие были после домашнего поединка с тем же Динамо, когда мы играли вдесятером. А в больницу никто меня не забирал.

- 10 ноября вас удалили с поля за споры с арбитром Сергеем Бойко. Вы говорили, что он испытывает неприязнь к Александрии и лично вам. В чем это проявляется и какая причина неприязни?

- Да нет, Бойко хороший судья, вопросов нет. Просто у него бывают такие решения непонятные… У каждого человека такие бывают. Претензий к нему нет. Это арбитр, который судит матчи европейского уровня, в Лиге Европы, с командами хорошего уровня. Это все эмоции.

Одна такая ситуация была у нас, когда мы с Черноморцем дома играли. Ситало наступил на ногу полузащитнику одесситов – сразу красная карточка. Это было удивление. Здесь тоже – да, Панькив опасно шел, но я считаю, что это не тянуло на красную карточку.

Но у каждого свое видение. Сейчас нивелируют агрессивный футбол. Поэтому в какой-то мере я и согласен, принес извинения и сейчас могу принести их перед Бойко, потому что нам еще и видеться, и встречаться. Я думаю, что когда мы еще раз увидимся, мы друг друга поймем. Это эмоции тренера, которому неравнодушен результат и действия судейского коллектива на футбольном поле.

- На YouTube есть ваше интервью, где журналист в Банско задает вам вопросы на болгарском языке. Это было самое необычное ваше интервью?

- Я думаю, что да. Он сначала задавал вопросы на болгарском языке для местного телевидения, а потом переводил мне на русский. На болгарском я бы понял только некоторые слова. Да, было необычно, потому что за границей никогда интервью иностранным журналистам не давал.

После этого мы с ним еще встречались, приятно было увидеться. Я не ожидал, что он будет на нашем первом сборе, когда мы играли с болгарскими командами. Пообщались. Это адекватные люди, которые адекватно все понимают, и самое главное – что русский знают. С болгарскими друзьями у нас уже давно хорошие отношения, с Evima Football – и в Болгарию, и в Турцию мы ездим через эту фирму уже на протяжении многих лет. Пока, в принципе, мы довольны. Ребята профессионалы своего дела.

- В том же интервью видно, что вы неплохо подкованы в болгарском футболе, знаете про историю с понижением ЦСКА в классе. Вы следите за чемпионатом Болгарии или просто готовились к этому интервью?

- Ни за чемпионатом не слежу, ни к интервью не готовился. Просто с болгарскими командами мы чаще всего встречаемся на тренировочных сборах. Мы делаем выборки по каждой команде, с которой будем встречаться. Готовимся к контрольным поединкам так же, как готовимся к официальным матчам в чемпионате Украины или Лиге Европы. Просматриваем основные моменты: игра в атаке, игра в обороне, стандартные положения, на каком месте команда, сколько забила, сколько пропустила, какие футболисты.

Делаем распечатки. В день игры, когда у нас установка, мы проводим теорию и уделяем минут пять-семь для команды соперника, чтобы в контрольных поединках команды тоже понимали, с кем они играют. Поэтому мы были информированы и по поводу турнирной таблицы, и по поводу футболистов в командах. Всегда в тонусе держим и себя, и футболистов.

- После матчей с болгарскими командами не было желания подписать кого-то оттуда?

- Однажды мы интересовались Тодором Неделевым из пловдивского Ботева (лучший бомбардир и один из лучших ассистентов команды, 7+3 – прим.). Хороший футболист, но когда мы узнали, что он принадлежит Майнцу, который за него платил почти три миллиона евро… Он там побыл недолго, затем его отдавали в аренду. Но было видно, что футболист этого стоит, хотя ему уже 27 лет.

Я разговаривал с нашими друзьями из Болгарии, и с тренером разговаривал. Они сказали, что это стоящий футболист, но он находится в аренде. Но его стоимость – нереальные деньги, даже чтобы взять его в аренду. Хотя я не скажу, что зарплаты в Болгарии выше, чем в Украине.

- Как происходит процесс подписания футболистов в Александрии, какова ваша роль в этом?

- Самая главная роль моя, естественно. Мы выбираем, смотрим, агенты предлагают. Если знаем футболиста – узнаем, кто агент, разговариваем. Если у игрока есть желание играть, а не просто находиться в клубе – это самое основное. С президентом обсуждается каждый футболист, которого мы подписываем. Смотрим финансовые условия. А подписывает уже непосредственно директор Александрии Дмитрий Китаев. Он занимается всеми документальными моментами. Стараемся брать футболистов на просмотр, а затем принимать решение.

- Как вы проводите время на карантине?

- Как и все проводят. Каждый день выходим на футбольное поле, стараемся с дочкой немножко побегать, позаниматься спортом, в тренажерку сходить. Встречаемся практически каждый день с тренерским составом, чтобы просматривать игры – европейские, да и наши. Делаем выборки, смотрим. Пока больше теории. Ждем, когда уже будет практика. Надеюсь, что с 12 мая все будет нормально, пройдем тестирование на коронавирус и будем работать.