Стали известны даты первых контрольных поединков команд УПЛ после карантина.
Футболисты Руха, Фото: ФК Рух
20 мая 2020, 18:47
Украинские клубы ведут активную подготовку к возобновлению сезона, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. После столь длительного простоя тренировками команды не ограничатся — болельщиков ожидают противостояния, которые будут иметь товарищеский характер.
Например, киевское Динамо и донецкий Шахтер встретятся с львовским Рухом, который лидирует в турнирной таблице Первой лиги, а Александрия проведет сразу два спарринга за пять дней.
Вашему вниманию расписание запланированных контрольных матчей:
22 мая, пятница
Минай — ФК Львов. Стадион Минай. Начало матча — 15:00;
Динамо — Рух. Стадион НТБ Динамо. Начало матча — 16:00;
Александрия — Ворскла. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.
23 мая, суббота
Колос — Олимпик. Стадион в селе Мала Салтанивка. Начало матча — 17:00.
24 мая, воскресенье
Шахтер — Рух. Стадион УТБ Святошин. Начало матча — неизвестно.
26 мая, вторник
Александрия — Черкащина. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.