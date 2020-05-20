Украина

Ганский хавбек высказался о вынужденном карантине и потенциальном возобновлении сезона в Украине.

Опорный полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири не скрывает своего желания как можно быстрее вернуться на футбольное поле и надеется на скорейшее возобновление украинской Премьер-лиги, хотя особо отметил важность присутствия на трибунах болельщиков.

"Да, мы очень долго не играли в футбол, поэтому все горят желанием наконец-то принять участие в полноценном матче, пускай и товарищеском".

"Вообще для меня лучше играть как можно чаще, чем отдыхать или просто тренироваться. В данном случае мы были заложниками ситуации, никто не знал, когда закончится этот карантин, поэтому индивидуальные тренировки давались тяжеловато".

"Очень непривычно будет не видеть наших болельщиков на трибунах. Футбол без фанатов – как человек без души. Но надо будет играть, и стараться в каждом матче добиваться результата. Надеюсь, что в следующем сезоне подобной ситуации больше не повторится", — приводит слова Кадири официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо 22 мая проведет первый товарищеский матч после выхода из карантина, а соперником киевлян станет лидер Первой лиги Рух. Вашему вниманию расписание спаррингов украинских клубов.