Украина

С основной командой киевлян начал тренироваться 17-летний футболист.

Илья Забарный, который был привлечен к тренировкам основной команды Динамо, рассказал в интервью официальному сайту "бело-синих" о первых занятиях после длительной паузы.

"Тренировки проходят отлично. До этого индивидуально старался поддерживать форму. Правда, с мячом первые занятия были сложные. Думаю, у всех было так. И, в принципе, все проходит хорошо".

"Мы работаем над сыгранностью команды, поддержкой игрового тонуса. Выполняем тактические упражнения".

"Ограничений нет, все сдали тест на коронавирус. Единственное, что в столовой не должно находиться более пяти человек".

"К сезону на сборах обычно мы готовимся дольше, а тут еще и все в разной форме находятся. Думаю, уже в играх будет видно, достаточно ли времени было на подготовку".

Об адаптации:

"Еще есть такое, что ноги трясутся. Бывает, неловко себя чувствую, немного сложно. Но ребята поддерживают, когда ошибаюсь, и это радует", — сказал Илья Забарный.

Ранее Забарный тренировался в составе Динамо U-19.