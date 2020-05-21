С основной командой киевлян начал тренироваться 17-летний футболист.
Илья Забарный, ФК Динамо
21 мая 2020, 21:59
Илья Забарный, который был привлечен к тренировкам основной команды Динамо, рассказал в интервью официальному сайту "бело-синих" о первых занятиях после длительной паузы.
"Тренировки проходят отлично. До этого индивидуально старался поддерживать форму. Правда, с мячом первые занятия были сложные. Думаю, у всех было так. И, в принципе, все проходит хорошо".
"Мы работаем над сыгранностью команды, поддержкой игрового тонуса. Выполняем тактические упражнения".
"Ограничений нет, все сдали тест на коронавирус. Единственное, что в столовой не должно находиться более пяти человек".
"К сезону на сборах обычно мы готовимся дольше, а тут еще и все в разной форме находятся. Думаю, уже в играх будет видно, достаточно ли времени было на подготовку".
Об адаптации:
"Еще есть такое, что ноги трясутся. Бывает, неловко себя чувствую, немного сложно. Но ребята поддерживают, когда ошибаюсь, и это радует", — сказал Илья Забарный.
Ранее Забарный тренировался в составе Динамо U-19.