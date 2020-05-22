Украина

Украинский защитник высказался о нынешних результатах киевского клуба.

Украинский защитник Ризеспора Николай Морозюк поделился своим мнением о киевском Динамо, воспитанником которого он является. Футболист считает, что его бывший клуб нуждается в изменениях.

"Вылет Динамо из Лиги Европы шоком не стал. Я знаю, как они провели каждый матч в группе. Мне больно смотреть, как складывался для них групповой турнир, ведут борьбу за второе место. Нужно менять многое. За последние годы в Динамо давали результат те, кто приходил с новыми идеями. Я тоже могу стать тренером, исповедовать динамовский стиль.... Ну какой динамовский стиль?"

"Если бы Лобановский был живой в наше время, его видение футбола кардинально бы отличалась, чем 20 лет назад. Нектороые все еще застряли в 98 году".

"Скрипник в Динамо? Когда Заря под его руководством водит за нос Динамо — это удар по самолюбию. Когда твои конкуренты играют на голову выше, играя в другой команде", — приводит слова Морозюка сайт ТК Футбол.

Ранее сообщалось, что все футбольные соревнования в Турции, взявшие паузу из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 12 июня.