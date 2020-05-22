Украина

Также аргентинец рассказал, что не имел должной мотивации выступать за киевлян.

Бывший игрок киевского Динамо Роберто Нанни в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, что не знал о том, что ему придется первые полгода выступать лишь за вторую команду "бело-синих". Киевляне, оформив трансфер аргентинца, не успели заявить футболиста на матчи чемпионата Украины, поэтому первые полгода он выступал за дублирующий состав.

"Я не знал, что не могу играть за первую команду, так провел еще шесть месяцев в Аргентине. В Киеве мне пришлось играть в другой футбол. Были и хорошие моменты, игры и за дублирующий состав, но психологически мне было сложно, потому что чувствовалось как я теряю кондиции".

"В похожей ситуации находился бразилец Алессандро. Он в Динамо тоже почти не играл. У нас не было мотивации: мы приехали играть в большой футбол, а в итоге выходили играть на плохих газонах. До перехода в Динамо, у меня в Аргентине дела шли хорошо: клуб боролся за высокие места, но потом я переехал в Украину, имея огромные ожидания, но получилось так, как получилось".

Также аргентинец рассказал, что период в киевском Динамо был одним из самых сложных в его карьере.