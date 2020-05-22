Украина

Команды встречались между собой впервые в истории.

В Киеве на стадионе Динамо имени Лобановского состоялся контрольный поединок между киевским Динамо и львовским Рухом в рамках подготовки к возобновлению сезона. Матч завершился нулевой ничьей.

Динамо — Рух 0:0

Динамо: Бущан (Бойко, 46) - Кендзера (Бенито, 68), Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук (Андриевский, 68), Андриевский (Караваев, 46), Шепелев (Сирота, 74), Буяльский (Дуэлунд, 58), Вербич (Де Пена, 58) — Н. Русин (Соль, 58).

Рух: Мысак — Заставный (Копина, 60), Дуць, Белый (Роанюк, 77), Сакив (Мысык, 68), Мартынюк (Коробенко, 74), Р. Русин (Биленький, 46), Брикнер (Калюжный, 58), Бойчук (Козловский, 77), Кондраков, Синиця (Ардазишвили, 66).

У львовян следующий спарринг запланирован на воскресенье, 24 мая, против донецкого Шахтера.