Украина

Александр Сирота поделился впечатлениями от товарищеского матча с Рухом.

Подопечные Алексей Михайличенко не сумели одолеть Рух в спарринге.

"Рух – неплохая команда, не зря они одни из лучших в Первой лиге Украины. В любой игре, вне зависимости от статуса, нужно отдаваться полностью. Все-таки, перерыв был немаленький, нужно прочувствовать поле, партнеров по команде".

О том, почему не удалось победить:

"Может это была и не очень яркая игра, но сейчас главное войти в игровой процесс без травм, постепенно увеличивая скорости".

"Длительная пауза – это только на бумаге. У нас ни у кого ее не было: все тренировались по максимуму, но самостоятельно. У меня частный дом, есть небольшая площадка, каждый день тренировался: удары, работа с мячом, удары головой, упражнения на технику. Плюс, занятия в тренажерном зале. Держал себя постоянно в тонусе. Расслабляться нельзя".

"Что может быть лучше для молодого футболиста, чем выйти и сыграть за первую команду и принести пользу".

"Уже провел сборы с первой командой, да и я чувствую уверенность", — приводит слова Александра Сироты официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступен обзор товарищеского мачта Динамо — Рух.