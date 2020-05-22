Александр Сирота поделился впечатлениями от товарищеского матча с Рухом.
Александр Сирота, ФК Динамо
22 мая 2020, 22:48
Подопечные Алексей Михайличенко не сумели одолеть Рух в спарринге.
"Рух – неплохая команда, не зря они одни из лучших в Первой лиге Украины. В любой игре, вне зависимости от статуса, нужно отдаваться полностью. Все-таки, перерыв был немаленький, нужно прочувствовать поле, партнеров по команде".
О том, почему не удалось победить:
"Может это была и не очень яркая игра, но сейчас главное войти в игровой процесс без травм, постепенно увеличивая скорости".
"Длительная пауза – это только на бумаге. У нас ни у кого ее не было: все тренировались по максимуму, но самостоятельно. У меня частный дом, есть небольшая площадка, каждый день тренировался: удары, работа с мячом, удары головой, упражнения на технику. Плюс, занятия в тренажерном зале. Держал себя постоянно в тонусе. Расслабляться нельзя".
"Что может быть лучше для молодого футболиста, чем выйти и сыграть за первую команду и принести пользу".
"Уже провел сборы с первой командой, да и я чувствую уверенность", — приводит слова Александра Сироты официальный сайт Динамо.
На Football.ua доступен обзор товарищеского мачта Динамо — Рух.