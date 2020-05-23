Украина

Уругвайскому вингеру Динамо уже не терпится вернуться на футбольное поле.

Крайний нападающий Динамо Карлос Де Пена рассказал, как у киевлян проходит подготовка к возобновлению сезона.

"Тренировки сейчас насыщенные. Много работаем над командным взаимодействием – как в обороне, так и в атаке. Конечно, мы много пропустили и теперь нужно наверстывать это время. Но теперь мы не теряем ни минуты, чтобы подойти в хорошем состоянии к официальным матчам. Работаем комплексно: стараемся еще более усовершенствовать наши сильные стороны и подтянуть слабые. Надеюсь, плоды этой работы мы скоро продемонстрируем в официальных играх", — заявил Карлос официальному сайту клуба.

Изначально чемпионат Украины планировали возобновить 30 мая, но позже эту дату перенесли на неделю позже.

"Времени более чем достаточно. Лично я хотел бы, чтобы чемпионат возобновился уже на следующих выходных. Но раз эту дату сдвинули на 6 июня, у нас будет лишняя неделя в запасе на подготовку. Итого мы проведем 20-25 дней тренировок перед возобновлением сезона. Думаю, тренер рассчитывает на каждого из нас, ведь мы проведем много матчей за небольшой период времени. Надеюсь, что к игре с Шахтером мы подойдем в нашей лучшей форме и без травм, ведь это важная игра для нас. Нужно набирать в ней три очка, как и в остальных".

Вчера, 22 мая, Динамо провело контрольный матч для подготовки к возобновлению чемпионата против Руха – 0:0.