Представляем вашему вниманию видеотрансляцию спарринга между донецким Шахтером и львовским Рухом.
Шахтер - Рух, Фото: ФК Рух
24 мая 2020, 09:55
Украинские клубы продолжают активную подготовку к возможному возобновлению футбольных соревнований путем проведения контрольных поединков.
Сегодня, 24 мая, на стадионе ТБ Святошин, состоится товарищеская встреча между лидерами УПЛ и Первой лиги — донецким Шахтером и львовским Рухом.
Следить за событиями этого матча вы можете в онлайн-трансляции, которая начнется в 10:50 по киевскому времени: