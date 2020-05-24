Украина

Представляем вашему вниманию видеотрансляцию спарринга между донецким Шахтером и львовским Рухом.

Украинские клубы продолжают активную подготовку к возможному возобновлению футбольных соревнований путем проведения контрольных поединков.

Сегодня, 24 мая, на стадионе ТБ Святошин, состоится товарищеская встреча между лидерами УПЛ и Первой лиги — донецким Шахтером и львовским Рухом.

Следить за событиями этого матча вы можете в онлайн-трансляции, которая начнется в 10:50 по киевскому времени: