Украина

"Горняки" предлагали шотландцу 10 тысяч евро в неделю.

Бывший защитник сборной Шотландии и Данди Юнайтед Ли Уилки рассказал, как в 2003 году он мог стать игроком донецкого Шахтера. Тогда "оранжево-черные" предложили футболисту недельный оклад в размере 10 тысяч евро, но тот не захотел переезжать в Украину. По словам Уилки, позже он пожалел о своем решении.

"Было довольно много вариантов продолжения карьеры, и Перуджа была одним из них. Я рассказываю много разных историй, поэтому не думаю, что мне поверят на 100%".

"Однажды мой агент позвонил и сказал: "У нас есть украинская команда, готовая предложить 10 тысяч евро в неделю, они выкупят тебя за один миллион фунтов". Тогда я подумал: "Украина? Я не поеду в Украину". В итоге этим клубом оказался Шахтер".

"Это было действительно хорошее решение для меня — через год они играли в одной группе с Селтиком и Миланом в Лиге чемпионов! Оглядываясь назад, я расцениваю то свое решение как ошибку", — приводит слова Уилки The Courier.