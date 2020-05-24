Украина

Подопечные Луиша Каштру отпраздновали победу над лидером Первой лиги.

В дебюте поединка Рух вышел благодаря автоголу Додо, но уже на следующей минуте Фернандо сравнял счет. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

Во втором тайме забивали исключительно "горняки". Гол Марлоса с пенальти, а также мячи Евгения Коноплянки и Жуниора Мораеса принесли Шахтеру разгромную победу 4:1.

Для Руха это уже второй поединок против грандов украинского футбола – несколькими днями ранее львовяне сыграли 0:0 с Динамо.

Шахтер – Рух 4:1

Голы: Фернандо, 10, Марлос, 65 (с пенальти), Коноплянка, 73, Мораес, 81 — Додо, 9 (в свои ворота).

Шахтер (1-й тайм): Трубин — Додо, Витао, Хочолава, Болбат — Маркос, Патрик — Тете, Тайсон, Соломон — Фернандо.

Шахтер (2-й тайм): Пятов — Вакула, Кривцов, Матвиенко, Бондаренко — Степаненко, Пихаленок — Марлос, Коваленко, Коноплянка — Мораес.

Рух (1-й тайм): Бандура — Романюк, Дуць, Белый, Мысык — Копина, Мартынюк, Брикнер, Бойчук — Синица, Беленький.