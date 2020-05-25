Украина

Каталин Ликиою вспомнил о периоде карьеры в Украине.

Нападающий Каталин Ликиою, защищавший цвета полтавской Ворсклы, вспомнил о периоде своей карьеры в украинской Премьер-лиге. Румын рассказал о самых больших призовых в Украине, которые получал за успешные матчи против Шахтера и Динамо.

"В Украине всегда рубятся только два клуба — Шахтер и Динамо. Они стимулируют клубы, которые играют друг против друга. Нам прямо говорили: если отберете очки у Динамо, то Шахтер каждому даст по 10 тысяч долларов. Когда играем против Шахтера, то уже Динамо предлагает такие же деньги".

"Помню, матч с Шахтером. Счет 0:0 и меня выпустили на замену за минуту до конца игры. Пробежался чуть-чуть в добавленное время, даже не успел вспотеть. Матч так и закончился 0:0, а я получил премию, потому что тоже вышел на поле. Это были мои самые легко заработанные деньги в жизни за пару минут", — рассказал Ликиою в интервью MoldFootball.

Кроме того, румынский форвард рассказал о самом сложном поединке в своей украинской карьере.

"Мы шли на вылет из УПЛ. В последнем туре играли со Сталью. Я забил победный гол на выезде в Алчевске, и мы решили задачу по выживанию в Премьер-лиге", — добавил экс-игрок Ворсклы.

Напомним, Каталин Ликиою выступал за Ворсклу в период с 2006 по 2008 год. За это время он провел за полтавский клуб в УПЛ 38 матчей, в которых забил 4 гола.