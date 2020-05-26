Украина

Football.ua рассказывает об изменениях, которые произойдут после возвращение украинского футбола с карантина.

Украинский футбол вскоре вернется после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая, однако только при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий. Football.ua получил постановление МОЗ от 26 мая, в котором указаны все нормы предотвращения распространения COVID-19 при проведении официальных футбольных матчей.

- Футбольные матчи должны проводиться только в тех регионах страны, в которых ввели ослабление противоэпидемических мероприятий. Несмотря на то, что город Киев и Киевская область находятся в списке тех регионов, которые пока не готовы ко второму этапу ослабления карантина, футбольные поединки там, по всей видимости, смогут проходить.

- Перед каждым поединком и тренировкой клубы обязаны измерять температуру тела каждого члена персонала. В случае, если она будет превышать 37,2 градуса, то этот человек не будет допущен к посещению стадиона. Команды должны назначить человека, ответственного за соблюдение всех норм.

- Все клубы обязали проводить тесты на наличие коронавируса в организме персонала, включая футболистов и тренерский штаб, каждые 14 дней. Если у кого-то будет выявлен положительные результат, то он отправится в самоизоляцию или будет госпитализирован на неопределенный срок.

- Интересно, что количество посетителей стадиона во время матчей не должно превышать 200 человек, а их возраст — не меньше 18 лет и не больше 60 лет. Таким образом, например, президенту Динамо Игорю Суркису запрещено посещать поединки своей команды в этот период, а клубы откажутся от традиционного выхода на поле при сопровождении детей. Люди, которым за 60 лет, будут временно работать на дистанционной основе.

Справедливости ради, 200 человек на одной арене — это очень мало, учитывая весь персонал клубов, секьюрити, судейскую бригаду, трансляторов и других работников стадиона.

- Футболисты, тренеры и судьи не обязаны носить респираторные средства во время матчей, как и комментаторы, если на их рабочих местах будут установлены раздельные экраны. Остальные посетители стадиона должны находиться в защитных масках.

- Дистанция между рабочим персоналом во время матчей должна составлять как минимум полтора метра. Таким образом, команды будут выходить на поле по отдельности, запрещены рукопожатия и общее традиционное построение футболистов двух клубов перед началом поединка. На скамье запасных тренерский штаб и игроки аналогично обязаны сохранять дистанцию между собой, а после матчей футболистам запрещено обмениваться футболками и другими персональными вещами.

- Что более интересно, раздевалки, душевые и прочие места для общего пользования не будут закрыты. Ими можно пользоваться при соблюдении дистанции в два метра в небольших группах. Однако открытие заведений общепита, спа-зон, фитнес-баров и массажных услуг категорически запрещается.

- Каждый стадион обязан дезинфицировать все раздевалки и поверхности за три часа до начала матча. Кнопки лифтов, выключатели, дверные ручки и прочее должны обрабатываться специальными растворами каждые полчаса.

Как мы видим, хотя украинский футбол возвращается после карантина, этот вид спорта потерпит множество изменений в сложившейся ситуации. Когда это все изменится — остается лишь загадкой, но только при соблюдении всех вышеперечисленных норм возможно более-менее безопасно завершить сезон-2019/20 и распределить все места в турнирной таблице по спортивному принципу.