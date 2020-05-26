Украинский футбол может вернуться после карантина уже в этом месяце.
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
26 мая 2020, 16:43
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил с официальным заявлением касательно возобновления футбольных соревнований в стране. Как стало известно, Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая, как это планировалось ранее.
"Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что МОЗ разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.
"Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований".
"Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" — написал Андрей Павелко в своем Facebook.
Напомним, украинская Премьер-лига должна была возобновиться 30 мая поединком между донецким Шахтером и киевским Динамо. Рестарт сезона могли перенести на 6 июня.