Украина

Украинский футбол может вернуться после карантина уже в этом месяце.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко выступил с официальным заявлением касательно возобновления футбольных соревнований в стране. Как стало известно, Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая, как это планировалось ранее.

"Большой футбол возвращается в Украину. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что МОЗ разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая.

"Большое спасибо министру, заместителю министра, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко и коллегам из УАФ, которые приложили усилия для скорейшего возобновления соревнований".

"Прошу членов исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" — написал Андрей Павелко в своем Facebook.

Напомним, украинская Премьер-лига должна была возобновиться 30 мая поединком между донецким Шахтером и киевским Динамо. Рестарт сезона могли перенести на 6 июня.