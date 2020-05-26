Украина

Вадим Мащенко рассказал о тренировках с основной командой "бело-синих".

Хавбек киевской команды рассказал о тренировочном процессе.

"Тренировки проходят отлично, готовимся к возобновлению сезона, работаем. Когда только начинал заниматься с первой командой, было волнение, конечно. Боялся подвести ребят, где-то не забил, сразу "напихали".

Старшие партнеры по команде помогают советами в адаптации. С Миколенко после тренировки сидим, он что-то рассказывает. Сидорчук часто подсказывает на поле. В команде доброжелательная атмосфера. Есть коммуникация с тренерским штабом.

Благодаря работе с основой стал быстрее думать и принимать решения на поле. С мячом долго возиться нельзя. Есть чувство эмоционального подъема, долго тренировались индивидуально, а теперь все вместе. Но эти эмоции в себе больше держу, еще не полностью адаптировался в первой команде, есть где-то неуверенность и она глушит это.

План работы на ближайшее время – тренироваться. Ориентировочная дата возобновления чемпионата – 30 мая. Будем готовиться, возможно, будет одна или две товарищеские игры.

Правила нахождения на базе распространяются в столовой и в тренажерном зале. В столовой питаются только живущие на базе – я, Шапаренко, Нещерет, а местные туда не заходят. В зал тоже по несколько человек заходит. Карантин соблюдается", — приводит слова Вадима Мащенко официальный сайт Динамо.