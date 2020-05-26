Украина

Дирекция УПЛ определилась с датами и временем начала матчей 24-го тура.

Украинская Премьер-лига утвердила даты матчей чемпионата Украины, сообщил официальный сайт Динамо.

Матч Динамо – Шахтер пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский 31 мая. Отмечается, что это решение принято "по обоюдной договоренности сторон". Начало игры – в 17:00.

В связи с пандемией коронавируса и мерами безопасности, предпринятыми для предотвращения распространения вируса, все поединки чемпионата Украины до окончания сезона-2019/20 пройдут без болельщиков.