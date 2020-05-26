Состоялся спарринг между двумя украинскими командами.
Фото: ФК Александрия
26 мая 2020, 22:59
Александрия продолжает готовиться к старту сезона в украинской Премьер-лиги. Подопечные Владимира Шарана провели встречу против Черкащины – представителя Первой лиги Украины.
Номинальные хозяева без проблем одолели своего оппонента, отправив пять голов в ворота соперника.
Александрия – Черкащина 5:0
Голы: Гречишкин, 34, Ковалец, 37, Задерака, 65, Мельник, 80, Безбородько, 83.
Напомним, что украинская Премьер-лига возобновится уже 30 мая.