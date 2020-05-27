Вашему вниманию видеообзор товарищеского матча между "горняками" и "пивоварами".
Фото ФК Шахтер
27 мая 2020, 14:35
На учебно-тренировочной базе Святошино состоялся спарринг между донецким Шахтером и киевским Оболонь-Бровар. Победу одержала команда Луиша Каштру, забив четыре безответного гола столичному клубу.
Шахтер – Оболонь-Бровар 4:0
Голы: Патрик, 9, Марлос, 21, Антонио, 75, Тете, 76.
Шахтер (первый тайм): Пятов, Вакула, Витао, Хочолава, Исмаили (Болбат, 32), Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Фернандо (Мораес, 32).
Шахтера (второй тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Дентиньо, 77), Болбат, Маркос, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес (Сикан, 77).
Предупреждения: Степаненко, Хочолава, Пихаленок – Валеев, Прокопенко.