Украина

Наставник днепрян рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился своим мнением о готовности команды к оставшейся части сезона в УПЛ.

"Мы все – и ребята, и персонал, и тренеры – очень ждали возобновления сезона. Пережили тяжелый период какой-то бесцельности, неизвестности. Поэтому сейчас это приятное событие, наверное, для всей футбольной общественности. Возобновление чемпионата – первый шаг к привычной нормальной жизни, к которой все мы привыкли. Матчи, эмоции, борьба за победу. Поэтому мы очень довольны. Надеемся, готовы нормально, но только игры покажут, насколько мы не растратили имеющееся или, наоборот, что-то получили за это время.

Должны быть готовы нормально. Много тренировались группами, что является очень важным. Во время сезона, когда один матч сменяется другим, не всегда есть возможность уделить время каким-то деталям. А сейчас было такое время. Поэтому считаем, должны добавить, прежде всего, в тактическом плане. Возможно, физически будем несколько далеки от эталонного состояния, но тактически, думаю, мы стали сильнее.

Трудно сказать, что могло произойти в лагере соперника. Мы знаем, что они сыграли контрольный матч с Колосом. Игра подтвердила, что Олимпик имеет почти два равноценных состава. Готовимся, собираем информацию. Работаем в обычном режиме. Понятно, что при планировании тренировок будем держать в голове Олимпик, но, прежде всего, настроены отталкиваться от собственной игры", – рассказал Михайленко в интервью официальному сайту клуба.

Матч Днепр-1 – Олимпик в 24-м туре УПЛ состоится в субботу, 30 мая.