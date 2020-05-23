Украина

Вратарь днепрян рассказал о подготовке команды к оставшейся части сезона.

Голкипер Днепра-1 Валерий Юрчук поделился своим мнением о возвращении команды к тренировкам и рассказал о подготовке к завершению сезона в УПЛ.

"Снятие ограничений радикально отразилось на наших тренировках. До этого полевые футболисты занимались небольшими группами, а мы, вратари, вообще по одному. Теперь у нас общекомандное занятие. Помимо прочего, это позволило уделять много внимания тактике.

Во время этой вынужденной паузы мы все занимались индивидуально, делая ставку на физические упражнения. Можно сказать, тогда у нас были внеочередные сборы в облегченном режиме. Сейчас же тренеры подтягивают другие аспекты – тактику, сыгранность.

С одной стороны, всем командам будет сложно. С другой, в первых турах вряд ли следует ожидать особенно зрелищного футбола. С третьей, убежден – будет очень интересно, потому что все соскучились по футболу. То, насколько мы соскучились, показывает следующий факт: в начале карантина я не мог смотреть чемпионат Беларуси, а затем начал, хотел просматривать любой футбол – втянулся", – рассказал Юрчук в интервью официальному сайту УПЛ.

Ранее сообщалось, что Юрчук является лидером сезона УПЛ по совершенным сейвам.