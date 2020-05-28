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Также футболист отметил, что команда начинает наигрывать былые игровые связки.

Хавбек киевского Динамо Александр Караваев прокомментировал спарринг против донецкого Олимпика (2:0), а также анонсировал предстоящий поединок УПЛ против Шахтера.

"Готовимся к возобновлению чемпионата в целом и непосредственно к ближайшему матчу с Шахтером. Чувствуется, как восстанавливаются командные связки и наработки. Мы уже лучше понимаем друг друга, вспоминаем то, как играли до карантина. Постепенно возвращаемся к этому и подходим к рестарту чемпионата в полной боевой готовности", — цитирует игрока пресс-служба "бело-синих".

"Конечно, мы понимаем, что у Шахтера большой отрыв, но мы сами это допустили. С каждой игрой по возможности будем его сокращать. Ближайший матч – хорошая возможность для этого".

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая, в воскресенье, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция центрального поединка 24-го тура УПЛ.