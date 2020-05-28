Украина

Даниэле Адани считает украинца одним из самых перспективных молодых игроков.

Бывший нападающий сборной Италии, Интера, Фиорентины и ряда других итальянских клубов Даниэле Адани, ныне являющийся экспертом Sky Sports, назвал свою десятку самых перспективных молодых игроков.

В данном списке нашлось место форварду Днепра-1 Владиславу Супряге.

"Все мы помним времена, когда феерил Шевченко. Сейчас в Украине есть Владислав Супряга – нападающий 2000 года рождения, очень сильный и способный стать игроком высокого уровня. Он принадлежит Динамо, но выступает в аренде за Днепр-1. Он забил девять голов в 18 матчах", — цитирует эксперта Sos Fanta.

Даниэле Адани отыграл пять матчей в составе сборной Италии. В 2001-м году игрок стал обладателем Кубка Италии в составе Фиорентины.