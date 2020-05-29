Специалист рассказал, что не получил для себя новой информации во время контрольных матчей.
Юрий Максимов, фото ФК Ворскла
29 мая 2020, 09:37
Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов заявил, что по окончанию сезона команду ожидает кадровая чистка.
"В контрольных матчах новых секретов для себя не открыл. На кого рассчитываю – те у меня и есть. А на кого нет – так оно и случилось. Постараемся их поскорее убрать, когда завершится чемпионат. У нас осталось 9-10 матчей, хотелось бы и 11-ю встречу. Посмотрим, потом уже будем решать", — рассказал специалист в интервью телеканалу Футбол.
На данный момент Ворскла занимает 10-е место в УПЛ, отставая от зоны стыковых матчей за еврокубки на четыре очка.
Первый после возобновления матч в УПЛ "зелено-белые" проведут дома против ФК Львов 31 мая, в воскресенье, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 24-го тура.