Украина

Специалист рассказал, что не получил для себя новой информации во время контрольных матчей.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов заявил, что по окончанию сезона команду ожидает кадровая чистка.

"В контрольных матчах новых секретов для себя не открыл. На кого рассчитываю – те у меня и есть. А на кого нет – так оно и случилось. Постараемся их поскорее убрать, когда завершится чемпионат. У нас осталось 9-10 матчей, хотелось бы и 11-ю встречу. Посмотрим, потом уже будем решать", — рассказал специалист в интервью телеканалу Футбол.

На данный момент Ворскла занимает 10-е место в УПЛ, отставая от зоны стыковых матчей за еврокубки на четыре очка.

Первый после возобновления матч в УПЛ "зелено-белые" проведут дома против ФК Львов 31 мая, в воскресенье, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка 24-го тура.