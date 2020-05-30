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Шахтер - Динамо, Football.ua
30 мая 2020, 18:42
В Киеве завершится программа 24-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкий Шахтер примет киевское Динамо.
Из-за карантина стало невозможным присутствие болельщиков на трибунах, а потому до конца сезона "горняки" будут проводить домашние матчи в Киеве, где ныне и базируются.
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Первым домашним матчем на Олимпийском станет как раз таки матч против принципиального соперника.
Матч начнется в воскресенье, 31 мая, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.