Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция Классического противостояния.

В Киеве завершится программа 24-го тура украинской Премьер-лиги. Донецкий Шахтер примет киевское Динамо.

Из-за карантина стало невозможным присутствие болельщиков на трибунах, а потому до конца сезона "горняки" будут проводить домашние матчи в Киеве, где ныне и базируются.

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Первым домашним матчем на Олимпийском станет как раз таки матч против принципиального соперника.

Матч начнется в воскресенье, 31 мая, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.