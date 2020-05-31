Украина

Football.ua анонсирует центральный поединок 24-го тура УПЛ.

Отечественный чемпионат вернулся на голубые экраны. В заключение первого после карантина тура украинской Премьер-лиги нас ждет десерт — Классическое противостояние, Шахтер — Динамо в рамках 24-го тура.

Шахтер — Динамо

Воскресенье, 31 мая, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Данное классическое противостояние претендует стать одним из самых необычных в истории. Впервые гранды украинского футбола сыграют при пустых трибунах. Несмотря на отсутствие зрителей на стадионе, нельзя сказать, что матч будет скучным и неинтересным. Шахтеру важно демонстрировать должную форму, готовя себя к возобновлению Лиги Европы в августе, а также "горняки" явно не против вставить палки в колеса своему принципиальному сопернику, да еще и в Киеве. Также дончане имеют шанс оформить в текущем сезоне самое быстрое чемпионство.

Динамовцам кровь из носу нужно брать максимум очков в каждом из матчей, ведь "бело-синие" рискуют в третий раз в истории независимой Украины финишировать ниже второго места. Это будет означать непопадание команды даже в квалификацию Лиги чемпионов. В этом туре Заря проиграла Александрии (0:1) и у Динамо появился отличный шанс вернуть вторую строчку.

После соответствующих разрешений структур здравоохранения Украины Шахтер и Динамо провели по два спарринга. "Горняки" дважды встречались с перволиговыми клубами: Рух (4:1) и Оболонь-Бровар (4:0). "Бело-синие" также сыграли с Рухом (0:0), а после с донецким Олимпиком (2:0). В последней игре дублем отметился Георгий Цитаишвили, который имеет шансы выйти в старте на матч против Шахтера.

Теперь о кадрах. Повреждение Виктора Цыганкова может дать шанс тому же Цитаишвили доказать тренерскому штабу свои амбиции быть основным в первой команде. Пока точно неизвестно успеет ли восстановиться Цыганков к матчу с Шахтером. Также под вопросом участие в матче Николая Шапаренко и Йосипа Пиварича. Однако, тренерский штаб вновь может рассчитывать на Мохаммеда Кадири, имевшего проблемы со здоровьем после рестарта тренировок, но сумевшего отыграть 30 минут против Олимпика.

У Шахтера из хороших новостей — возвращение Николая Матвиенко в общую группу. Украинец наверняка сможет начать матч против киевлян с первых минут. Под вопросом находятся Исмаили и Маркос Сиприано. Точно не сыграют Максим Малышев, Майкон, Артем Бондаренко и Валерий Бондарь, получивший перелом лодыжки.