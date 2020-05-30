Вашему вниманию котировки букмекеров на центральный матч 24-го тура украинской Премьер-лиги.
Динамо - Шахтер, фото ФК Шахтер
30 мая 2020, 15:39
В Киеве на НСК Олимпийском состоится Классическое противостояние, в котором Шахтер примет Динамо.
Команды встретятся между собой в четвертый раз за сезон (дважды ранее побеждали "горняки" — в УПЛ, дважды "бело-синие" — в Суперкубке и Кубке Украины).
Фаворитом поединка является действующий чемпион Украины. Компания Parimatch на победу "горняков" предлагает коэффициент 1.96, на победу киевлян — 3.75. Ничья приравнивается к показателю 3.65.
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Британский букмекер Bet365 победу номинальных хозяев оценивает коэффициентом 1.85, а победу Динамо коэффициентом 3.75, ничья — 3.4.
Эксперты из William Hill викторию дончан оценивают в 1.95, а добыча трех очков "бело-синими" 3.6. Ничья приравнивается к коэффициенту 3.6.
Матч Шахтер — Динамо состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.