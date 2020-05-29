Украина

Экс-футболист Мариуполя и Шахтера определился со своим будущим.

Рустам Худжамов подтвердил, что он завершил карьеру футболиста и стал экспертом на ТВ.

"Я — Рустам Худжамов, буду стараться говорить правду в роли телеэксперта. Я закончил игровую карьеру из-за травмы колена".

"К сожалению, играть по состоянию здоровья не могу, поэтому ищу себя тут. Можно сожалеть, что некоторые моменты в жизни или карьере пошли не так, но я благодарен богу за то, что на моем жизненном пути было такое приключение как футбол", — приводит слова Рустама Худжамова сайт каналов Футбол 1/2/3.

Последним клубом Худжамова был Мариуполь, в составе которого он выступал с 2012 по 2014 год, а также с 2016 по 2020.

Отметим, что дебютирует Худжамов в новой роли на матче Шахтер — Динамо, который состоится 31 мая в 17:00.