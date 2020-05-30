Украина

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на матч между александрийцами и луганчанами.

Фаворитом матча букмекеры считают гостей – Зарю, которая сейчас идет на втором месте. Коэффициент на победу Виктора Скрипника составляет 2,25.

Вероятность того, что в матче будет зафиксирована ничья, в PariMatch оценена коэффициентом 3,25. Он практически равен вероятности победы Александрии – 3,35.

Те, кто считает, что в матче будут забиты быстрые голы, могут поставить соответствующие ставки: 6,2 на то, что Александрия забьет до 15-й минуты включительно или 5,4 на то, что это сделает Заря.