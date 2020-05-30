Украина

Главный тренер Мариуполя взял на матч с Карпатами 19 футболистов.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о кадровых потерях в преддверии поединка 24-го тура украинской Премьер-лиги против Карпат, который станет для мариупольской команды первым официальным матчем после перерыва.

"У нас есть незначительные проблемы, конечно, не такие серьезные, как у Карпат. Илья Путря травмирован. Еще несколько ребят на тренировке получили незначительные повреждения. Мы перестраховались и не стали брать их в дорогу".

"Тем не менее, во Львов мы взяли 19 футболистов, потому что ранее было объявлено о том, что можно брать 20 игроков. Ближе к матчу будем думать о составе и схеме игры", — приводит слова Бабича сайт ТК Футбол.

Напомним, матч Карпаты — Мариуполь состоится 31 мая в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данной встречи вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.