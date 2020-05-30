Украина

Игра 24-го тура Премьер-лиги начнется сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Днепр-1 в 24-м туре УПЛ встретится дома с Олимпиком. Матч покажет телеканал УНИАН, но также вы можете посмотреть его онлайн в плеере ниже.



Ознакомиться с предматчевыми раскладами вы можете в анонсе от Football.ua. Также вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции и обсуждать матч с другими читателями.