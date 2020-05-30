Украина

Несмотря на качественную игру в первом тайме, коллектив Руслана Костышина упустил контроль над ситуацией под занавес поединка (2:0).

Триумфальное возвращение Украинской Премьер-лиги образца сезона 2019/20 после более чем двухмесячной паузы наконец-то произошло! Дебютным поединком в рамках двадцать четвертого тура в первой шестерке команд национальное первенство сумело прервать томный период ожидания украинского любителя футбола. Колос из села Ковалевка и черниговская Десна во время противостояния на поле киевской "Оболонь-Арены" в полной мере могли себя сравнить с участниками немецкой Бундеслиги, выходя на газон в условиях оглушающей тишины, исходившей от пустых трибун. Всего 200 человек, в число которых вошли непосредственно игроки, а также тренеры, судьи, организаторы и другие, могут находится в момент игры в технической зоне. В таких условиях и будем продолжать играть.

Розыгрыш УПЛ был остановлен как раз в тот момент, когда отставание Колоса от пяти стоящих выше по турнирной таблице команд уже успело достичь действительно угрожающих масштабов. Пропасть в 17 очков между участниками отчетной встречи точно нельзя было ликвидировать за счет одной успешно проведенной очной дуэли, однако оступиться уже у подножья в планах подопечных Руслана Костышина точно не было. И куда более пикантной ситуация в завершении сезона видится для Десны, которая перед началом тура была окружена в радиусе одной победы киевским Динамо и Александрией.

Безголевая игра в первом тайме поединка на "Оболонь-Арена" могла бы быть легко оправдана ужасными погодными условиями и пострадавшим от них переувлажненным газоном. Однако накопившийся спортивный голод повел команды по пути наибольшего сопротивления сложившимся обстоятельствам, а зрители в итоге получили порцию футбола, который вполне мог бы по своей зрелищности составить конкуренцию матчу немецкой Бундеслиги.

Темп атак задавали номинальные хозяева, а гостям тем временем пришлось столкнуться с неприятным обстоятельством — Александр Рябоконь решил нагрузить левый фланг наступления своей команды, но как раз в той зоне у штрафной Колоса и собралось наибольшее число выпавших осадков, так что качественно отдать пас в чужие владения не предоставлялось возможным. В то же время, на противоположной половине "колоски" использовали весь доступный арсенал для создания проблем Пасту.

Страж ворот черниговчан несколько раз справился с исходившей от Владимира Лысенко — одного из наиболее заметных участников наступлений со стороны обеих команд — угрозой. Удалось Пасту пережить и неприятный психологический момент в начале поединка, когда мяч предательски выпал из его рук за лицевую, что привело к угловому, с которого все тот же Лысенко мог вполне открыть счет. Однако давление Колоса перед перерывом начало постепенно сходить на нет, чем, впрочем, Десна не воспользовалась, ограничившись авантюрными попытками Калитвинцева подловить на ошибке Яшкова с помощью дальнего удара.

По возвращению команд на поле во втором тайме куда-то подевалась уверенность Колоса в атакующих действиях, чем тут же воспользовались оппоненты, постепенно перенимая инициативу во владении мячом. По-настоящему разворачиваться события в матче начали уже после завершения полного часа игрового времени, а определяющим моментом стал гол Дениса Фаворова после подачи с левого фланга от Тотовицкого.

В ответ на пропущенный мяч, Колос попытался тут же сходить в массированную атаку, и уже внутри штрафной Паста капитану гостей не повезло с выносом мяча после заброса от Богданова в направлении Вильхамссона. Фаворов был первым на перехвате, однако при этом грубо влетел ногой прямиком в грудь сопернику, что вполне тянуло на назначение пенальти. Тут уже пришлось включаться в игру Пасту, а его удачно выставленная над головой рука при ударе Гавриша практически по центру ворот спасла Десну от пропущенного мяча.

Стоило игре перейти в завершающий отрезок, как все тот же Гавриш допустил грубую ошибку у владений своей команды, уступив в верховой борьбе Филиппову, после чего форвард Десны записал в свой актив голевую скидку головой на Картушова, а Егор окончательно добил соперников в хладнокровном стиле.

В следующем туре Колос из села Ковалевка сыграет гостевой поединок против луганской Зари, а черниговская Десна дома пройдет испытание донецким Шахтером.



Колос — Десна 0:2

Голы: Фаворов, 64, Картушов, 84



На 68-ой минуте Виталий Гавриш не забил пенальти (вратарь).



Колос: Яшков — Ефремов, Петров, Гавриш, Емец — Богданов, Милько (Сорокин, 85) — Ильин (Кожушко, 72), Смирный (Морозко, 82), Вильхамссон (Бондаренко, 83) — Лысенко.



Десна: Паст — Фаворов, Тамм, Имереков, Мостовой — Огиря — Калитвинцев (Конопля, 80), Тотовицкий (Будковский, 86), Домбровский (Ермаков, 90+3), Гуцуляк (Картушов, 46) — Филиппов (Гитченко, 90+2).



Предупреждения: Милько, Петров, Емец — Гуцуляк, Имереков, Фаворов, Будковский (не на поле).