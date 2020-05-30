Украина

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги между днепровским Днепром-1 и донецким Олимпиком.

Возвращение футбола на "Днепр-Арену" будет лишь частью глобального повода для радости Лукаса Тейлора — зимнего новичка СК Днепр-1, который перешел в украинский на правах аренды из португальского Эшторила. Дмитрий Михайленко впервые доверил футболисту место в стартовом составе, хотя в его активе до этого были лишь 44 минуты в матче против донецкого Шахтера. У Олимпика, с которым и предстоит сыграть днепрянам, можно отметить возвращение Захеди Шахаба на острие атаки.

Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — Кравченко — Тейлор, Ди Франко, Вакулко, Булеца — Хобленко.

Запасные: Клищук, Батагов, Чичиков, Шаповал, Снижко, Назаренко, Коркишко, Когут, Сабатини.



Олимпик: Крынский — Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко — Цымбалюк — Кравченко, Кравчук, Политыло, Тейшейра — Шахаб.

Запасные: Бетим, Вербный, Е. Пасич, Романовский, Балашов, Литвин, Завийский, Баланюк.

Матч Днепр-1 — Олимпик начнется в 17:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.