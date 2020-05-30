Зимний новичок команды Михайленко Лукас Тейлор оформил гол+пас уже в первом матче в основном составе (3:1).
Днепр-1 — Олимпик, фото СК Днепр-1
30 мая 2020, 18:57
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Днепр-1 — Олимпик 3:1
Голы: Булеца, 31, Адамюк, 62, Тейлор, 77 — Политыло, 90+3 (пен.)
Днепр-1: Юрчук — Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой — С. Кравченко — Тейлор (Чичиков, 81), Ди Франко (Когут, 63), Вакулко (Снижко, 81), Булеца (Назаренко, 63) — Хобленко (Коркишко, 71).
Олимпик: Крынский — Ксенз (Баланюк, 68), Гришко, Зотько (Литвин, 73), Лебеденко — Цымбалюк — Н. Кравченко, Кравчук (Завийский, 68), Политыло, Тейшейра (Балашов, 73) — Шахаб (Е. Пасич, 83).
Предупреждения: Вакулко — Кравчук, Шахаб, Зотько.