Украина

Главный тренер Колоса — о матче против Десны (0:2).

Десна обыграла Колос и обогнала Динамо в турнирной таблице УПЛ.

"Хорошая игра в нашем исполнении с точки зрения качества. Были ошибки, которые привели к голам. Доволен качеством игры, но недоволен результатом. Хотели победить".

"Мы готовились к первому матчу, не было надобности что-то менять, отталкиваясь от изменений в датах возобновления чемпионата. Мы не подходили к этому матчу так, как обычно готовимся ко встречам УПЛ. Мы были не в тех кондициях, в каких должны быть на матчах чемпионата. Но впереди важные матчи".

"Отмечу, что мы очень хорошо выглядели физически, даже удивлен где-то этим", — сказал Руслан Костышин.