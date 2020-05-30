Украина

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Шахтером.

Миккель Дуэлунд считает, что его клуб готов к встрече против "горняков" в предстоящем туре.

"Находимся в отличной физической форме. Готовы к поединку с "горняками". Мы очень голодны к футболу на данный момент. У нас есть хорошие шансы добыть очки в этой игре".

"Я, как и вся команда, очень счастливый, что приняли решение возобновить сезон, и мы сможем играть в футбол. Уверен, мы все получим удовольствие от игры и надеемся выиграть. Это очень важная игра, нам нужны три очка".

"Ожидаю высокий уровень футбола. Шахтер демонстрирует отличную игру, мы должны быть готовы ко всему и сконцентрированными во всех компонентах на протяжении 90 минут. Важно быть командой на поле и биться друг за друга".

"Конечно, нам будет не хватать болельщиков, и их присутствие давало бы преимущество нам, но так сложились обстоятельства. Мы будем на равных условиях с Шахтером".

"Сегодня мы весь день были вместе на базе, провели тренировку. Сейчас по плану – хорошо отдохнуть, соблюдение режима питания и сна. Тогда мы будем готовы на 100% к поединку с "горняками", — приводит слова Дуэлунда официальный сайт Динамо.

Матч Шахтер — Динамо состоится 31 мая в 17:00 по киевскому времени.