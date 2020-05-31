Украина

Полузащитник Зари уверен, что арбитру не следовало назначать пенальти в матче против Александрии.

Исход матча 24-го тура Премьер-лиги между Зарей и Александрией решил пенальти, назначенный на 89-й минуте после контакта Жоэля Абу Ханны и Евгения Банады. Дмитрий Гречишкин 11-метровый удар реализовал, и Александрия победила 1:0.

"Если честно, когда ставят пенальти на 89-й минуте… Такой пенальти – миллион таких стычек есть во время игры в центре поля – то свистят, то не свистят, а тут на 89-й минуте… Контакт был. Но там явно видно, что человек ныряет, и ставить пенальти, в такой игре… Для меня это бред какой-то", — заявил хавбек Зари Владлен Юрченко.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник также считает, что этот эпизод не тянул на пенальти: "Назначать такие пенальти – это перебор".

По итогам тура Заря может потерять второе место, если Динамо наберет очки в матче против Шахтера. Следующий поединок луганчане проведут дома против Колоса.