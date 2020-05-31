Украина

Послематчевый комментарий главного тренера Зари Виктора Скрипника.

Александрия вырвала победу над Зарей в матче 24-го тура УПЛ.

"Что сказать? Когда проигрываешь, всегда чувствуешь себя скверно. Видно, что не хватает той динамики, которая присуща команде, которая полноценно готовится к чемпионату. 2-3 недели тренировок – не тот период, который дает футболисту быть готовым на сто процентов.



Что касается качества игры, то мы играли в свою игру, но такие пенальти в самом конце, грубо говоря, которые высасываются из пальца… Назначать такие пенальти – это чуть-чуть перебор. В единоборствах при угловых и штрафных возникает много таких моментов. Мы бы так по 5-6 пенальти за игру били бы.



Мы недовольны проигрышем и думаю, что не заслуживали поражения. Но нужно забывать негатив, смотреть вперёд и готовиться дальше", — приводит слова Виктора Скрипника официальный сайт Зари.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Александрия — Заря.